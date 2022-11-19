iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я заслужил": Валлин оценил свои шансы на бой с Джошуа

Шведский боксер заинтересован в поединке с бывшим чемпионом.
Сегодня, 14:32
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Шведский супертяжеловес Отто Валлин заявил, что хотел бы провести бой против бывшего обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам боксера, его промоутер и представитель британца уже общались по поводу возможного поединка.

"Они не связывались со мной лично, но я знаю, что между Эдди Хирном и Дмитрием Салитой, моим промоутером, были переговоры. Я не знаю, есть ли какие-либо новости по поводу боя. Я надеюсь, что будут. Я бы очень хотел этот бой.

Читай также: Промоутер озвучил имена всех возможных соперников Джошуа

Я по-прежнему считаю Джошуа одним из лучших в дивизионе, и у него действительно громкое имя. Победа над Энтони могла бы продвинуть мое имя и поднять меня к новым высотам. Думаю, я заслужил этот бой.

Я дрался с Фьюри, дал ему действительно хороший бой, а затем одержал победы над Трэвисом Кауфманом и Домиником Бризилом. Затем я взял пару боев для поддержания формы. Временами это немного расстраивало, но я думаю, что эбольшие поединки будут впереди, и я знаю, что готов к этому. Я просто надеюсь, что получу те бои, которых заслуживаю.

Я все еще думаю, что Джошуа - один из лучших в дивизионе, но, возможно, он потерял немного уверенности в себе. На плечи Энтони свалился большой груз, думаю, что это проявилось после боя Усиком", - цитирует Валлина Boxing Scene со ссылкой на SecondsOut.

Ранее сообщалось, что готовность сразиться с Энтони Джошуа также выразил Диллиан Уайт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Отто Валлин

Статьи по теме

Уайт выразил готовность провести бой с Джошуа Уайт выразил готовность провести бой с Джошуа
Фьюри назвал соперника, только после боя с которым будет готов завершить карьеру Фьюри назвал соперника, только после боя с которым будет готов завершить карьеру
"Не думаю, что он хочет": Менеджер Уайлдера оценил возможность проведения боя с Джошуа "Не думаю, что он хочет": Менеджер Уайлдера оценил возможность проведения боя с Джошуа
Промоутер озвучил имена всех возможных соперников Джошуа Промоутер озвучил имена всех возможных соперников Джошуа
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Саймонса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Украина15:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
ЧМ-202215:18
Винисиус заявил, что боялся пропустить ЧМ-2022 из-за грубой игры соперников
Украина14:58
Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером в центральном матче тура
Бокс14:32
"Я заслужил": Валлин оценил свои шансы на бой с Джошуа
Европа13:59
Тренер Аталанты готов распрощаться с Малиновским - источник
Бокс13:27
Уайт выразил готовность провести бой с Джошуа
Украина12:50
Днепр-1 - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа12:48
Малиновский стал приоритетной трансферной целью клуба АПЛ на январь
Европа12:40
Футболку Пике с последнего матча на Камп Ноу поместили в музее Барселоны
ЧМ-202212:05
Бразилия - главный фаворит: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK