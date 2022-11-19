"Я заслужил": Валлин оценил свои шансы на бой с Джошуа

Шведский супертяжеловес Отто Валлин заявил, что хотел бы провести бой против бывшего обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам боксера, его промоутер и представитель британца уже общались по поводу возможного поединка.

"Они не связывались со мной лично, но я знаю, что между Эдди Хирном и Дмитрием Салитой, моим промоутером, были переговоры. Я не знаю, есть ли какие-либо новости по поводу боя. Я надеюсь, что будут. Я бы очень хотел этот бой.

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Я по-прежнему считаю Джошуа одним из лучших в дивизионе, и у него действительно громкое имя. Победа над Энтони могла бы продвинуть мое имя и поднять меня к новым высотам. Думаю, я заслужил этот бой.

Я дрался с Фьюри, дал ему действительно хороший бой, а затем одержал победы над Трэвисом Кауфманом и Домиником Бризилом. Затем я взял пару боев для поддержания формы. Временами это немного расстраивало, но я думаю, что эбольшие поединки будут впереди, и я знаю, что готов к этому. Я просто надеюсь, что получу те бои, которых заслуживаю.

Я все еще думаю, что Джошуа - один из лучших в дивизионе, но, возможно, он потерял немного уверенности в себе. На плечи Энтони свалился большой груз, думаю, что это проявилось после боя Усиком", - цитирует Валлина Boxing Scene со ссылкой на SecondsOut.

Ранее сообщалось, что готовность сразиться с Энтони Джошуа также выразил Диллиан Уайт.