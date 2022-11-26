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"Правильный шаг": Хэй назвал идеального соперника для Джошуа

Экс-чемпиону посоветовали подходящего оппонента для возвращения после поражений от Усика.
Сегодня, 21:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй предположил, с кем может провести свой следующий бой Энтони Джошуа.

По его мнению, идеальным соперником для возвращения в ринг после поражений от Александра Усика для британца стал бы его соотечественник Диллиан Уайт.

"Если Джошуа верит в себя, то бой с Уайтом - правильный шаг для него. Джошуа дважды проиграл Усику. Если он верит, что сделал ошибки в этих поединках и может стать лучше, то это идеальный бой для него.

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Это поединок против соперника, которого он в первом бою не победил легко. Джошуа не побывал в нокдауне, но был довольно сильно потрясен. Это был действительно эпичный поединок, они оба были достаточно молоды. Было бы очень здорово увидеть их противостояние через несколько лет после того боя.

Я однозначно думаю, что это поединок, который бы захотел Джошуа, поскольку он будоражит фанатов. Уайт - не какой-то небитый неизвестный боксер. Мы знаем, на что он способен, пусть Диллиан и не выглядел здорово в своем последнем бою. Но это был поединок против бойца, с которым не дрался Джошуа, и который, по мнению большинства, победил бы Энтони. Я думаю, что люди хотят увидеть этот бой, и я жду его с нетерпением", - сказал Хэй в комментарии iD Boxing.

Напомним, ранее Диллиан Уайт выразил готовность во второй раз встретиться в ринге с Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэвид Хэй Энтони Джошуа Диллиан Уайт

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