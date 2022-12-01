Беринчик и Менди провели дуэль взглядов перед боем

Украинский и французский боксеры сойдутся в ринге 3 декабря.

Обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) в своем ближайшем поединке встретится в ринге с чемпионом EBU Иваном Менди (47-5-1, 22 KO).

Бой состоится 3 декабря на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне в андеркарде поединка чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой.

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Накануне боя украинский и французский боксеры встретились и провели традиционную дуэль взглядов.

Иван Менди и Денис Беринчик / Источник: Getty Images

Напомним, ранее Беринчик и Менди также провели открытые тренировки перед боем.