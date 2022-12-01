iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Беринчик и Менди провели дуэль взглядов перед боем

Украинский и французский боксеры сойдутся в ринге 3 декабря.
Сегодня, 17:05
Иван Менди и Денис Беринчик / Getty Images
Иван Менди и Денис Беринчик / Getty Images

Обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик (16-0, 9 КО) в своем ближайшем поединке встретится в ринге с чемпионом EBU Иваном Менди (47-5-1, 22 KO).

Бой состоится 3 декабря на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне в андеркарде поединка чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой.

Читай также: Беринчик: Когда началась полномасштабная война, думал, что моей карьере конец

Накануне боя украинский и французский боксеры встретились и провели традиционную дуэль взглядов.

Иван Менди и Денис Беринчик
Иван Менди и Денис Беринчик / Источник: Getty Images

Напомним, ранее Беринчик и Менди также провели открытые тренировки перед боем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик Иван Менди

Статьи по теме

Беринчик и Менди провели открытую тренировку перед боем Беринчик и Менди провели открытую тренировку перед боем
Беринчик отправился в Великобританию на титульный бой Беринчик отправился в Великобританию на титульный бой
Повернення Ломаченко та Вайлдера, мандрівка Берінчика: ТОП-5 найкращих боїв осені Повернення Ломаченко та Вайлдера, мандрівка Берінчика: ТОП-5 найкращих боїв осені
Япония - Испания: онлайн-трансляция огненного матча Япония - Испания: онлайн-трансляция огненного матча
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Марокко и Хорватия вышли в 1/8 финала, Бельгия летит домой
просмотров
ЧМ-2022 в Катаре: турнирные таблицы групп
просмотров

Последние новости

ЧМ-202219:24
Япония - Испания: онлайн-трансляция огненного матча
ЧМ-202219:22
Плей-офф ЧМ-2022: кто прошел в 1/8 финала
ЧМ-202219:21
Плей-офф ЧМ-2022: все пары 1/8 финала
ЧМ-202219:20
Коста-Рика - Германия: онлайн-трансляция драматического матча
ЧМ-202219:19
Чемпионат мира-2022: Марокко и Хорватия вышли в 1/8 финала, Бельгия летит домой
ЧМ-202219:09
Марокко выиграло группу F благодаря победе над Канадой
ЧМ-202219:07
Бельгия вылетела из ЧМ-2022, не сумев обыграть Хорватию
Европа18:41
Хавбек Ман Сити может усилить Барселону
НБА18:32
Хорфорд и Бостон согласовали двухлетнее продление на 20 миллионов долларов
Украина18:16
Заря - Колос 2:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK