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Где смотреть поединок Беринчик - Менди

Кто показывает один из самых долгожданных боев зимы и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.
Сегодня, 13:45
Иван Менди - Денис Беринчик / Getty Images
Иван Менди - Денис Беринчик / Getty Images

В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне (Англия) на именитой арене Тоттенхэм Хотспур состоится поединок обладателя пояса WBO International в легком весе Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) и чемпиона EBU Ивана Менди (47-5-1, 22 KO).

Боксеры сойдутся в ринге, чтобы определить лучшего. Если украинский боксер победит, то улучшит свои позиции в рейтинге, дабы бороться за чемпионские пояса. Если победит француз, то он получит очередной титул.

Поединок Дениса Беринчика и Ивана Менди пройдет в рамках промоутерской компании Top Rank, где главным боем вечера запланирована встреча Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.

Где смотреть бой Беринчик - Менди

На ISPORT будет доступна трансляция боя Беринчик - Менди где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 3 декабря и начнется ориентировано около 22:00 по киевскому времени.

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Последние бои Беринчика и Менди

Украинский боксер в своей карьере провел 16 боев, из которых все выиграли. На счету Дениса 9 нокаутов.

Последние пять поединков Беринчика:

  1. Иса Чаниев (декабрь 2021, победа единогласным решением)
  2. Хосе Санчес (март 2021, победа техническим нокаутом)
  3. Виорел Симион (октябрь 2020, победа на отказе)
  4. Эктор Эдгардо Сармиенто (февраль 2020, победа единогласным решением)
  5. Патрицио Лопес Морено (октябрь 2019, победа единогласным решением)

Французский боксер в своей карьере провел 54 боя: 47 побед, 5 поражений, 1 ничья и один был сорван.

Где состоится бой Беринчик - Менди

Поединок боксеров состоится в Лондоне на футбольном стадионе клуба Тоттенхэм Хотспур. Арена вмещает 62 тысячи зрителей.

Кроме того, что стадион является местом, где лондонский клуб проводит свои домашние матчи, тут также проводятся различные спортивные мероприятия: бокс, американский футбол, а также для концертов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик Иван Менди

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