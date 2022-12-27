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Именитый британец сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Барри МакГиган назвал секрет победы для украинца.
Сегодня, 08:10
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира, а ныне британский тренер Барри МакГиган, поделился мнением о поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

По словам британца, украинец сможет одержать победу по очкам.

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"Я думаю, что Усик однозначно может победить Фьюри по очкам, осыпая его комбинациями, выходя на ударную дистанцию и уходя с нее, целясь в корпус Тайсона, а также используя скорость и стойку левши, чтобы сбить его с толку", - отметил МакГиган, ответив подписчику, который уверен в победе Фьюри.

Ранее сообщалось, что авторитетный промоутер назвал самого сложного соперника для Усика в супертяжелом весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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