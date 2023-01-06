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Украина не будет выступать на турнирах по тайскому боксу из-за допуска россиян

Украинская Федерация тайского бокса возмущена решением Международной федерации ассоциаций разрешить россиянам и белорусам выступать на турнирах.
Сегодня, 00:27
Турниры по тайскому боксу останутся без представителей Украины
Турниры по тайскому боксу останутся без представителей Украины

Международная федерация ассоциаций тайского бокса (IFMA) приняла решение допустить к соревнованиям представителей страны-агрессора.

С этим осталась не согласна Украинская Федерация тайского бокса. Она направила письмо в IFMA, в котором сообщила о бойкотировании турниров, пока в них участвуют российские и белорусские спортсмены.

"В то время, когда весь цивилизованный мир пытается остановить российскую агрессию в Украине, IFMA на 2023 год решила предоставить разрешение спортсменам по тайскому боксу с россии и беларуси участвовать в соревнованиях, которые она организует – в статусе нейтральных атлетов без флага и гимна".

"Это вызвало волну справедливого возмущения и гнева в украинской семье тайского бокса и в других поддерживающих нас странах".

"Мы глубоко разочарованы решением IFMA и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых IFMA, а также во Всемирных играх – до устранения Федераций тайского бокса россии и белоруссии от участия в соревнованиях в любом статусе".

"Украинские спортсмены не хотят и не будут не только пожимать руку, но и ступать на ринг со спортсменом, страна которого убивает его украинскую семью".

Это не первый подобный случай за последние несколько дней. Ранее стало известно, что российские и белорусские теннисисты смогут сыграть на предстоящем Australian Open.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война война с россией тайский бокс

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