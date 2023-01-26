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"Пустая трата времени": Уайт - о переговорах с Джошуа

Британцы не смогли организовать поединок.
Сегодня, 10:19
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт поделился мнением о потенциальном проведении поединка с Энтони Джошуа.

По словам британца, команда Джошуа не обращалась к нему с предложением насчет реванша летом.

"Джошуа делает то, что он хочет. Послушайте, если он действительно желает подраться со мной, то наш бой не очень трудно организовать. У нас счет 1-1, и я на протяжении последних семи лет преследую этот поединок. Я не понимаю, почему мы не можем устроить бой.

Безусловно, это большой поединок для Великобритании и DAZN. DAZN нуждается в крупных боях и крутом контенте. Я не знаю, почему они не стремятся устроить это".

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Уайт заявил, что никаких предложений ему не поступало.

"Эдди Хирн много говорил о нашем поединке, но они не смогли перейти к его организации. Разговоры об этом бое - пустая трата времени! У нас не было ни предложений насчет поединка, ни серьезных переговоров. Это очень огорчает", - сказал Уайт в интервью Daily Mail.

Ранее Джошуа определился со следующим соперником, дата и место боя уже известны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диллиан Уайт

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