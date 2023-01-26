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"Надеюсь, это даст мне шанс на объединение титулов": Далакян оценил бой с Хименесом

Украинец проведет шестую защиту своего чемпионского пояса против костариканского боксера.
Сегодня, 16:48
Артем Далакян / instagram.com/artem.dalakyan
Артем Далакян / instagram.com/artem.dalakyan

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (21-0, 15 КО) высказался о будущей защите титула против обязательного претендента Давида Хименеса (12-0, 9 КО) из Коста-Рики.

По словам украинского боксера, он надеется, что успех в предстоящем поединке поможет ему в дальнейшем получить объединительный бой.

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"Все мои соперники приезжали ко мне и говорили, что они выиграют. Но у них это не получалось пять раз. Думаю, что и в шестой и в седьмой раз у них не получится. Пока я работаю, у меня хорошая форма. У них не получится отнять у меня пояс.

Для меня это очень важный поединок. Я надеюсь, что это даст мне шанс на объединение титулов", - приводит слова Далакяна Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, что украинский обладатель пояса и обязательный претендент на его титул встретятся в ринге 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания. 

Бой Далакян - Хименес состоится в андеркарде поединка между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Далакян

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