iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Соперник Далакяна: У меня есть все, чтобы победить

Украинский чемпион будет противостоять обязательному претенденту на его титул.
Сегодня, 21:56
Хименес и Далакян перед боем / Getty Images
Хименес и Далакян перед боем / Getty Images

Костариканский боксер Давид Хименес (12-0, 9 КО) сделал заявление по поводу предстоящего боя против чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна (21-0, 15 КО).

Обязательный претендент на пояс выразил уверенность, что он способен отобрать титул у украинца.

Читай также: "Надеюсь, это даст мне шанс на объединение титулов": Далакян оценил бой с Хименесом

"Я чувствую себя очень счастливым. Я приехал из Коста-Рики, чтобы забрать то, что имеет Далакян - титул чемпиона мира.

Я очень опытный боксер, Панамериканский медалист, призер чемпионата мира. Мой профессиональный опыт - 12 поединков, но у меня есть все, чтобы победить Далакяна.

Я очень многое готовился к этому бою, я готов. Знаю, как одержать победу", - приводит слова Хименеса Frank Warren's Queensberry Promotions.

Далакян и Хименес провели битву взглядов

Напомним, что украинский обладатель пояса и обязательный претендент на его титул встретятся в ринге 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания. 

Бой Далакян - Хименес состоится в андеркарде поединка между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Далакян

Статьи по теме

Далакян и Хименес провели битву взглядов Далакян и Хименес провели битву взглядов
"Надеюсь, это даст мне шанс на объединение титулов": Далакян оценил бой с Хименесом "Надеюсь, это даст мне шанс на объединение титулов": Далакян оценил бой с Хименесом
"Если получится, нокаутирую, я свой шанс не упущу": Далакян высказался о бое с Хименесом "Если получится, нокаутирую, я свой шанс не упущу": Далакян высказался о бое с Хименесом
Далакян узнал имя соперника и дату следующего боя Далакян узнал имя соперника и дату следующего боя
Помочь журналистам

Видео

Турецкий клуб крутым видео представил украинского новичка
Турецкий клуб крутым видео представил украинского новичка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция индивидуальной гонки у мужчин на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа23:31
Английский Уиган уволил легендарного футболиста с поста тренера
Европа23:09
Турецкий клуб крутым видео представил украинского новичка
Другие страны22:53
Криштиану проиграл первый "матч за трофей" в Саудовской Аравии
Европа22:38
Кто выиграет Золотой мяч 2023: шансы Холанда и Мбаппе снизились
Украина22:29
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
Бокс21:56
Соперник Далакяна: У меня есть все, чтобы победить
Другие страны21:28
Остался без поддержки: Жена Дани Алвеса удалила совместные фото после обвинения футболиста в изнасиловании
Киберспорт21:11
BLAST Premier Spring Groups: определились соперники по плей-офф на вылет
Киберспорт20:58
NaVi второй раз кряду уступили G2
20:25
Олимпийский комитет Азии пригласил россиян и белорусов выступить на Азиатских играх-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK