Соперник Далакяна: У меня есть все, чтобы победить

Украинский чемпион будет противостоять обязательному претенденту на его титул.

Хименес и Далакян перед боем / Getty Images

Костариканский боксер Давид Хименес (12-0, 9 КО) сделал заявление по поводу предстоящего боя против чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна (21-0, 15 КО).

Обязательный претендент на пояс выразил уверенность, что он способен отобрать титул у украинца.

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"Я чувствую себя очень счастливым. Я приехал из Коста-Рики, чтобы забрать то, что имеет Далакян - титул чемпиона мира.

Я очень опытный боксер, Панамериканский медалист, призер чемпионата мира. Мой профессиональный опыт - 12 поединков, но у меня есть все, чтобы победить Далакяна.

Я очень многое готовился к этому бою, я готов. Знаю, как одержать победу", - приводит слова Хименеса Frank Warren's Queensberry Promotions.

Далакян и Хименес провели битву взглядов

Напомним, что украинский обладатель пояса и обязательный претендент на его титул встретятся в ринге 28 января на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания.

Бой Далакян - Хименес состоится в андеркарде поединка между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.