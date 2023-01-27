iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Беринчик может выступить в андеркарде боя Усик - Фьюри

Украинский боксер близок к титульному поединку.
Сегодня, 07:47
Денис Беринчик / instagram.com/berinchyk
Денис Беринчик / instagram.com/berinchyk

Обладатель титула WBO International и чемпион Европы по версии EBU в легком весе Денис Беринчик в ближайшее время может провести свой следующий поединок.

Как сообщил промоутер украинца Александр Красюк, именитый боксер свой следующий бой может провести в андеркарде поединка Александр Усик - Тайсон Фьюри. 

"Мы медийно озвучивали планы. Боб Арум еще перед поединком с Менди сказал: "Если этот парень победит, то для него есть Шакур Стивенсон". Мы можем говорить о чем угодно, но это все будет зависеть от обстоятельств. Сейчас у нас есть намерение сделать поединок Дениса Беринчика в андеркарде у Усика и Фьюри", - сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Отметим, что последний бой Беринчик провел 3 декабря, когда победил Ивана Менди единогласным решением судей. Тогда украинец завоевал титул чемпиона Европы.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.

Ранее именитый британец предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

Статьи по теме

Промоутер сообщил, когда Беринчик проведет следующий бой Промоутер сообщил, когда Беринчик проведет следующий бой
Красюк отреагировал на начало сотрудничества Беринчика и Queensberry Promotions Красюк отреагировал на начало сотрудничества Беринчика и Queensberry Promotions
Беринчик подтвердил подписание контракта со знаменитой промоутерской компанией Беринчик подтвердил подписание контракта со знаменитой промоутерской компанией
Беринчик будет сотрудничать с известным промоутером Беринчик будет сотрудничать с известным промоутером
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании
Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

ММА10:18
Сколько платят за бой в Лиге пощечин
Биатлон09:55
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате Европы
Европа09:50
Рома выставила Дзаньоло жесткий ультиматум
Теннис09:34
Костюк в шаге остановилась от финала парного турнира Australian Open-2023
Европа09:33
Барселона сделала запрос по хавбеку Айнтрахта
Теннис09:20
Australian Open (ATP): Циципас - первый финалист, Джокович сыграет с Полом
Бокс09:07
Промоутер Усика отреагировал на желание Фьюри урезать гонорар Александру
Европа08:45
Трансферы зимы 2023: лучшие переходы 26 января
НБА08:25
НБА: Нью-Йорк Михайлюка дожал Бостон, Клипперс разгромил Сан-Антонио
НХЛ08:05
НХЛ: Аризона уничтожила Сент-Луис, Нэшвилл и Нью-Джерси забили десять шайб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK