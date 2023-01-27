Беринчик может выступить в андеркарде боя Усик - Фьюри

Обладатель титула WBO International и чемпион Европы по версии EBU в легком весе Денис Беринчик в ближайшее время может провести свой следующий поединок.

Как сообщил промоутер украинца Александр Красюк, именитый боксер свой следующий бой может провести в андеркарде поединка Александр Усик - Тайсон Фьюри.

"Мы медийно озвучивали планы. Боб Арум еще перед поединком с Менди сказал: "Если этот парень победит, то для него есть Шакур Стивенсон". Мы можем говорить о чем угодно, но это все будет зависеть от обстоятельств. Сейчас у нас есть намерение сделать поединок Дениса Беринчика в андеркарде у Усика и Фьюри", - сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Отметим, что последний бой Беринчик провел 3 декабря, когда победил Ивана Менди единогласным решением судей. Тогда украинец завоевал титул чемпиона Европы.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.

Ранее именитый британец предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри.