"Их страны представляют угрозу цивилизованному миру": Сиренко шокировало намерение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде

Украинский боксер отреагировал на стремление МОК вернуть к соревнованиям представителей страны-агрессора и ее пособника.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко прокомментировал возможный допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

На днях стало известно, что Международный олимпийских комитет может разрешить представителям страны-террориста и ее пособника участвовать в Играх-2024 в Париже, хоть и под нейтральным флагом.

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"Шокирован решением МОК. Не важно, под каким флагом будут выступать эти спортсмены. Все будут знать откуда они, и что их страны представляют угрозу всему цивилизованному миру.

Поэтому таким спортсменам не место на международных соревнованиях", - цитирует Сиренко B1 Boxing.

Ранее Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил, что украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпиаду, если к соревнованиям будут допущены россияне и белорусы, вопрос о возвращении которых начал рассматривать МОК.