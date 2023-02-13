Макгиган сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Барри Макгиган поделился мнением по поводу возможного поединка за бесспорный титул в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

По словам британца, боксеры имеют равные шансы на победу в титульном бою.

"Тяжелый бой. Трудно назвать победителя. Все поддерживают Тайсона Фьюри, но здесь ничего не предрешено.

Усик любит высоких и подтянутых парней. Он показал, что много чего может с ними сделать. Усик обладает такой скоростью и универсальностью, тем, как он умеет боксировать, и, будучи левшой, все это делает его в совокупности очень трудным оппонентом. Это бой 50 на 50", - приводит слова Макгигана Boxing Social.

Ранее авторитетный инсайдер сообщил, где вероятнее всего состоится бой Усик - Фьюри.