iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгиган сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Специалист отметил способности украинского чемпиона.
Сегодня, 09:49
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Барри Макгиган поделился мнением по поводу возможного поединка за бесспорный титул в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

По словам британца, боксеры имеют равные шансы на победу в титульном бою.

"Тяжелый бой. Трудно назвать победителя. Все поддерживают Тайсона Фьюри, но здесь ничего не предрешено.

Усик любит высоких и подтянутых парней. Он показал, что много чего может с ними сделать. Усик обладает такой скоростью и универсальностью, тем, как он умеет боксировать, и, будучи левшой, все это делает его в совокупности очень трудным оппонентом. Это бой 50 на 50", - приводит слова Макгигана Boxing Social.

Ранее авторитетный инсайдер сообщил, где вероятнее всего состоится бой Усик - Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Авторитетный инсайдер сообщил, где вероятнее всего состоится бой Усик - Фьюри Авторитетный инсайдер сообщил, где вероятнее всего состоится бой Усик - Фьюри
Джошуа рассказал, из-за чего он взбесился сразу после боя с Усиком Джошуа рассказал, из-за чего он взбесился сразу после боя с Усиком
С детства за Динамо: Усик посетил матч киевлян и получил в подарок футболку С детства за Динамо: Усик посетил матч киевлян и получил в подарок футболку
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
Помочь журналистам

Видео

Выхрист - Перо: Видео нокаута
Выхрист - Перо: Видео нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Теннис12:07
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
Лига Чемпионов11:50
Милан - Тоттенхэм: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов11:46
Прогнозы на матчи Лиги чемпионов: обыграет ли ПСЖ Баварию, а Милан - Тоттенхэм
Теннис11:37
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
Европа11:30
Подорожавшие футболисты: список игроков, наиболее поднявших свою стоимость за 2023 год
Лига Чемпионов11:28
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
НБА11:07
Голден Стэйт согласился на четырехсторонний обмен
Бокс10:42
Гвоздик сообщил, когда планирует провести свой следующий бой
Теннис10:20
Теннис: WTA и ATP - расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа09:55
Вильярреал - Барселона 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK