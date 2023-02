Джервонта Дэвис и Райан Гарсия договорились о проведении боя

Регулярный чемпион по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) и Райан Гарсия (23-0, 19 KO) окончательно договорились о проведении боя.

Как и предполагалось, американские бойцы должны встретиться в ринге 15 апреля в Лас-Вегасе. Бой пройдет в промежуточном весе с лимитом 136 фунтов (61,688 кг).

Как сообщает известный инсайдер и журналист ESPN Майк Коппинджер, оба боксера уже поставили свои подписи под контрактом на поединок. Вскоре соглашение также должны подписать компании Showtime и DAZN, которые будут транслировать бой.

"Джервонта Дэвис и Райан Гарсия - оба подписали контракт на супербой 15 апреля в Лас-Вегасе в промежуточном весе до 136 фунтов, сообщают источники ESPN.

DAZN, которые транслируют бои Гарсии, получил контракт от Showtime. Ожидается, что эта часть сделки будет завершена до конца выходных", - написал Коппинджер в Twitter.

