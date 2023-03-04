Юбенк: Если кто-то и может победить Фьюри, то это Усик

Крис Юбенк-младший высказался о шансах боксеров на победу.

Бывший временный чемпион в среднем дивизионе Крис Юбенк-младший поделился мнением по поводу поединка за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам Юбенка, фаворитом боя является британец, но украинец имеет все шансы победить.

"Это хороший бой, Фьюри против Усика. Я думаю, что Тайсон слишком велик, но если кто-то и может его победить, то это Усик. У него подходящий стиль, чтобы сделать это", - приводит слова Юбенка Boxing Social.

Отметим, что титульный бой, вероятно, пройдет в апреле в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Фьюри назвал самого грозного соперника в карьере.