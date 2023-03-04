iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Юбенк: Если кто-то и может победить Фьюри, то это Усик

Крис Юбенк-младший высказался о шансах боксеров на победу.
Сегодня, 10:04
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший временный чемпион в среднем дивизионе Крис Юбенк-младший поделился мнением по поводу поединка за бесспорный титул в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам Юбенка, фаворитом боя является британец, но украинец имеет все шансы победить.

"Это хороший бой, Фьюри против Усика. Я думаю, что Тайсон слишком велик, но если кто-то и может его победить, то это Усик. У него подходящий стиль, чтобы сделать это", - приводит слова Юбенка Boxing Social.

Отметим, что титульный бой, вероятно, пройдет в апреле в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Фьюри назвал самого грозного соперника в карьере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Крис Юбенк

Статьи по теме

"Нужно принимать решение": Промоутер Фьюри сделал заявление о переговорах с Усиком "Нужно принимать решение": Промоутер Фьюри сделал заявление о переговорах с Усиком
"Фьюри - не Джошуа": Гвоздик оставил предупреждение Усику "Фьюри - не Джошуа": Гвоздик оставил предупреждение Усику
Переговоры об организации боя Усик - Фьюри зашли в тупик - источник Переговоры об организации боя Усик - Фьюри зашли в тупик - источник
Брат выбрал для Фьюри соперника на случай срыва боя с Усиком Брат выбрал для Фьюри соперника на случай срыва боя с Усиком
Помочь журналистам

Видео

"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны
"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: спринты выиграли норвежцы
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов11:34
Тоттенхэм - Милан: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Бокс11:27
Названы варианты места проведения боя Джервонты Дэвиса с Райаном Гарсией
Лига Чемпионов11:14
Челси - Боруссия Дортмунд: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Украина10:58
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов10:55
Бенфика - Брюгге: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Украина10:50
УПЛ: расписание и результаты матчей
Бокс10:45
Промоутер подтвердил возможность организации реванша между Томми Фьюри и Джейком Полом
Теннис10:34
Украинский теннисист: Я сыграл с россиянином, ведь он мой друг
Бокс10:04
Юбенк: Если кто-то и может победить Фьюри, то это Усик
ММА10:00
Джон Джонс - Сирил Ган: прогноз и анонс на бой 05.03.2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK