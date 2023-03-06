Иноуэ узнал дату первого титульного боя в новой весовой категории

Бывший абсолютный чемпион поборется за пояса в другом весе.

Бывший абсолютный чемпион в легчайшем дивизионе Наоя Иноуэ (24-0, 21 KO) в своем первом поединке в новой весовой категории встретится с обладателем титулов WBC и WBO во втором легчайшем весе Стивеном Фултоном (21-0, 8 КО).

Как объявила промоутерская компания Top Rank, бой одного из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории состоится 7 мая и на его кону будут стоять пояса американского чемпиона.

Поединок пройдет в японской Йокогаме на Yokohama Arena, вмещающей 17 тысяч зрителей.

Напомним, что в декабре прошлого года Иноуэ одержал победу над Полом Батлером и стал абсолютным чемпионом в легчайшем весе, после чего решил освободить пояса и подняться во второй легчайший вес.

Фултон в своем последнем бою в июне 2022 года единогласным решением судей одолел Дэнни Романа.