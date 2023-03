Иноуэ узнал дату первого титульного боя в новой весовой категории

OFFICIAL 🚨 @NaoyaInoue_410 will challenge @CoolBoySteph for the Unified Junior Featherweight titles 🏆🏆 #FultonInoue | MAY 7 | @ESPNPlus pic.twitter.com/p94HKWXXY9

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...