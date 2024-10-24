Следующий бой Иноуэ официально анонсирован

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО) в конце этого года проведет третью защиту своего звания.

Соперником японского боксера в ближайшем бою станет обязательный претендент по линии IBF австралиец Сэм Гудман (19-0, 8 КО).

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Поединок состоится 24 декабря на Ariake Arena в Токио, Япония, сообщает компания Top Rank.

THE MONSTER IS BACK 👹👑



P4P superstar @NaoyaInoue_410 will defend his undisputed Super Bantamweight crown against @SamGoodman58. pic.twitter.com/JrNiJAcvhh — Top Rank Boxing (@trboxing) October 24, 2024

Напомним, что в предыдущем бою в сентябре 2024 года Иноуэ одолел ирландца Ти Джея Дохени техническим нокаутом в седьмом раунде.

Гудман последний раз выходил в ринг в июле 2024 года и победил единогласным решением судей Тхактана Луангпхона из Таиланда.

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