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"Он погрузится в небытие": Красюк рассказал, что ждет Фьюри если он не согласится на бой с Усиком

Промоутер считает, что британец должен отблагодарить своих поклонников поединком против украинца.
Сегодня, 14:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика поделился мыслями о том, что ждет Тайсона Фьюри, если он откажется от боя с украинцем.

По словам функционера, "цыганского короля" ждет забвение, ведь он обязан отблагодарить фанатов за свою популярность и бой против Усика - лучший способ сделать это.

"Хуже всего в этой ситуации то, что Фьюри стал большой звездой только благодаря фанатам. Он должен расплатиться со своими поклонниками. Если он этого не сделает, то погрузится в забвение. Неуважительно так относится к любителям бокса.

Вероятнее всего, Фьюри просто не хочет драться с Усиком. Возможно, у него проблемы со здоровьем или психическим состоянием. Дело в том, что переговоры не шли хорошо. На определенном этапе все было нормально, но мы не получили положительного результата", - сказал Красюк

Напомним, ранее Красюк рассказал, что Владимир Кличко все еще думает о реванше проив Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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