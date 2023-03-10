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Красюк: Кличко по-прежнему думает о реванше с Фьюри

Промоутер рассказал, что Владимир все еще размышляет о несостоявшемся поединке.
Сегодня, 14:05
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images

Гендир компании K2 Promotions Александр Красюк рассказал, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко все еще думает о бое против Тайсона Фьюри.

По словам Красюка, если отправить Владимира на переговоры с Фьюри каасаемо поединка "цыганского короля" против Усика, то Кличко начнет обсуждать свой реванш.

"Отправить Владимира Кличко вести переговоры с Фьюри о бое с Усиком? Вау. Вероятно, он начнет обсуждать свой собственный поединок.

Второй бой с Фьюри, который так и не состоялся. Кстати, он по-прежнему держит это в уме, думает об этом", - сказал функционер в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Cтоит сказать, что в 2015 британец сенсационно победил украинца по очкам, а реванш не состоялся из-за психологических проблем, которые начались у Фьюри.

Напомним, ранее промоутер рассказал, с кем может состояться следующий бой Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри

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