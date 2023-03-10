"Все станет ясно в ближайшие дни": Промоутер Усика высказался о его следующем бое
Следующий поединок украинца может состояться не с Тайсоном Фьюри.
Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, рассказал с кем может пройти следующий бой украинца.
По словам Красюка, вероятно, супертяжеловесу придется драться с Даниэлем Дюбуа, а не Тайсоном Фьюри.
"Все станет ясно в ближайшее несколько дней. Мы все еще ожидаем финального решения по Фьюри.
Как только мы узнаем, что с боем против Фьюри покончено, тогда мы начнем работать над встречей с обязательным претендентом. Мы еще даже не собрали информацию относительно этого вопроса", - сказал функционер.
Напомним, ранее Красюк объяснил, почему Фьюри не хочет боя с Усиком.