"Все станет ясно в ближайшие дни": Промоутер Усика высказался о его следующем бое

Следующий поединок украинца может состояться не с Тайсоном Фьюри.

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, рассказал с кем может пройти следующий бой украинца.

По словам Красюка, вероятно, супертяжеловесу придется драться с Даниэлем Дюбуа, а не Тайсоном Фьюри.

"Все станет ясно в ближайшее несколько дней. Мы все еще ожидаем финального решения по Фьюри.

Как только мы узнаем, что с боем против Фьюри покончено, тогда мы начнем работать над встречей с обязательным претендентом. Мы еще даже не собрали информацию относительно этого вопроса", - сказал функционер.

Напомним, ранее Красюк объяснил, почему Фьюри не хочет боя с Усиком.