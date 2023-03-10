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"Все станет ясно в ближайшие дни": Промоутер Усика высказался о его следующем бое

Следующий поединок украинца может состояться не с Тайсоном Фьюри.
Сегодня, 13:38
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, рассказал с кем может пройти следующий бой украинца.

По словам Красюка, вероятно, супертяжеловесу придется драться с Даниэлем Дюбуа, а не Тайсоном Фьюри.

"Все станет ясно в ближайшее несколько дней. Мы все еще ожидаем финального решения по Фьюри.

Как только мы узнаем, что с боем против Фьюри покончено, тогда мы начнем работать над встречей с обязательным претендентом. Мы еще даже не собрали информацию относительно этого вопроса", - сказал функционер.

Напомним, ранее Красюк объяснил, почему Фьюри не хочет боя с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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