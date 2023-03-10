"Это временное неудобство на пути": Красюк рассказал, как Усик относится к переговорам с Фьюри

Промоутер заявил, что его клиента не волноют трудности в достижении договоренности с "цыганским королем".

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что боксер думает касаемо трудных переговоров о бое с Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, для украинского супертяжеловеса это лишь дополнительный вызов на пути к достижению цели.

"Усик воспринимает это как временное неудобство на пути к званию абсолютного чемпиона. Для него это как дополнительный вызов, с которым ты должен справиться на пути к своей цели.

Подготовка, время боя, тренировочный лагерь, усилия все еще остаются прежними. Ты тратишь свое время - самый дорогой ресурс, который у тебя есть. Но если ты очень сосредоточен на своей мечте, своем плане, своей цели, то это просто временно", - заявил промоутер в интервью YouTube-каналу ID Boxing.

Напомним, ранее Красюк рассказал, что ждет Фьюри если он откажется от боя с Усиком.