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Фьюри выдвинул ультиматум Усику

"Цыганский король" предлагает неравноценные условия украинцу.
Сегодня, 16:52
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выдвинул ультиматум Александру Усику.

Британец заявил, что украинцу придется либо согласится на 30% или меньше от всей суммы за бой, либо будет драться с Даниэлем Дюбуа.

"Я слышу все эти разговоры о бое, что они хотят 50 процентов, что Тайсон жадный... Но с моей точки зрения, Усик, ты и твоя команда стоят 30 процентов. Соглашайтесь, иначе боя не будет.

Если не согласишься, то будешь драться с Даниэлем Дюбуа за несколько миллионов долларов. Если хочешь заработать реальные деньги, то бейся с Цыганским королем.

Но за каждый день, начиная с сегодняшнего, когда вы задерживаетесь и возитесь, я собираюсь отнимать один процент от тридцати. Если вы не согласитесь - хорошо, сразитесь с Дюбуа за несколько миллионов долларов. Тик-так, тик-так... Трусы", - сказал Фьюри в видеообращении в Instagram Stories.

Напомним, ранее Александр Красюк расскзал, почему Фьюри отказывается от боя с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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