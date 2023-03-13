"Cпойлер на завтра": Промоутер Усика потроллил Фьюри за уклонение от боя
Александр Красюк высказался о новом ультиматуме "цыганского короля".
Промоутер Александр Красюк, предоставляющий услуги Александру Усику, прокомментировал ход переговоров с Тайсоном Фьюри.
Функционер потролил "цыганского короля" за постоянное предоставление ультиматумов и уклонение от боя.
"Спойлер на завтра.
Фьюри присылает проект соглашения, где нет пункта о реванше, тестировании на допинг, только местные судьи, Усику запрещено использовать левую руку, 5 минут отдыха между раундами и тому подобное.
А потом в инстаграме появляется такое: "Ты, средневесовой кролик, у тебя есть контракт. Ты наложил в штаны. Если соглашение не будет подписано через 25 секунд, буду драться с Джейком Полом следующим", - написал Красюк в Twitter.
Напомним, ранее Александр Усик отреагировал на новый ультиматум от Фьюри.