"Cпойлер на завтра": Промоутер Усика потроллил Фьюри за уклонение от боя

Промоутер Александр Красюк, предоставляющий услуги Александру Усику, прокомментировал ход переговоров с Тайсоном Фьюри.

Функционер потролил "цыганского короля" за постоянное предоставление ультиматумов и уклонение от боя.

"Спойлер на завтра.

Фьюри присылает проект соглашения, где нет пункта о реванше, тестировании на допинг, только местные судьи, Усику запрещено использовать левую руку, 5 минут отдыха между раундами и тому подобное.

А потом в инстаграме появляется такое: "Ты, средневесовой кролик, у тебя есть контракт. Ты наложил в штаны. Если соглашение не будет подписано через 25 секунд, буду драться с Джейком Полом следующим", - написал Красюк в Twitter.

Напомним, ранее Александр Усик отреагировал на новый ультиматум от Фьюри.