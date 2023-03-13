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"Cпойлер на завтра": Промоутер Усика потроллил Фьюри за уклонение от боя

Александр Красюк высказался о новом ультиматуме "цыганского короля".
Вчера, 22:15
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Промоутер Александр Красюк, предоставляющий услуги Александру Усику, прокомментировал ход переговоров с Тайсоном Фьюри.

Функционер потролил "цыганского короля" за постоянное предоставление ультиматумов и уклонение от боя.

"Спойлер на завтра.

Фьюри присылает проект соглашения, где нет пункта о реванше, тестировании на допинг, только местные судьи, Усику запрещено использовать левую руку, 5 минут отдыха между раундами и тому подобное.

А потом в инстаграме появляется такое: "Ты, средневесовой кролик, у тебя есть контракт. Ты наложил в штаны. Если соглашение не будет подписано через 25 секунд, буду драться с Джейком Полом следующим", - написал Красюк в Twitter.

Напомним, ранее  Александр Усик отреагировал на новый ультиматум от Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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