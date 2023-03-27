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Брэдли: Фьюри избегает боя с Усиком

Британца уличили в трусости.
Сегодня, 17:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Тимоти Брэдли высказался про отмену боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

"В срыве поединка виноват Фьюри. Это настоящий бардак, он просто избегает встречи с Усиком.

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Фьюри был уверен, что Усик не согласится на условия по разделению гонорара 70 на 30, но это оказалось не так", – сказал Брэдли в интервью журналисту Майклу Бенсону.

Напомним, запланированный на 29 апреля бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе сорвался. Причина - разногласия касаемо суммы гонорара за реванш.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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