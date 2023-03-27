Паркер назвал идеального соперника для Фьюри после срыва боя с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился мнением о будущем обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам спортсмена, британцу нужно провести бой с Джо Джойсом.

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"Против кого я хочу увидеть Тайсона Фьюри? Против любого. Я думаю, что хорошим соперником стал бы Джо Джойс. Это был бы отличный бой. Но все равно все хотели увидеть поединок Тайсона против Усика. Надеюсь, что он все же состоится", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее промоутер Усика назвал причину срыва боя Александра и Фьюри.