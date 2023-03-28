"Отомстить за поражение": Промоутер озвучил главную цель Альвареса

Промоутер Эдди Хирн высказался о возможных следующих поединках абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса.

По его словам, мексиканский боксер после ближайшего боя против Джона Райдера хочет провести реванш с Дмитрием Биволом, поскольку считает это своей первоочередной целью, а после возможна встреча в ринге с Дэвидом Бенавидесом.

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"Дэвид Бенавидес - гораздо более легкий бой для Канело, чем поединок с Биволом. Все, о чем он думает кроме Джона Райдера - это отомстить за поражение от Бивола. Самое важное в его карьере - победить Дмитрия Бивола, потому что все говорят: "Это плохой бой для тебя. Я не думаю, что тебе следует браться за этот бой". Это самое плохое, что можно сказать Альваресу.

У Бенавидеса контракт с PBC на три боя. Для Канело это будут Райдер и Бивол, а после этого, почему бы и не Дэвид Бенавидес? Следующий поединок - Бивол. По контракту мы должны пройти этот процесс для боя-реванша. Мы уже близки к тому, чтобы устроить этот поединок", - сказал Хирн в комментарии Seconds Out.

Отметим, ранее Дэвид Бенавидес после победы над Калебом Плантом бросил вызов Саулю Альваресу.