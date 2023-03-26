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"Должен дать мне шанс": Бенавидес после победы над Плантом бросил вызов Альваресу

Американский боксер хочет подраться с бесспорным чемпионом.
Сегодня, 12:08
Дэвид Бенавидес / Getty Images
Дэвид Бенавидес / Getty Images

Временный чемпион WBC в суперсреднем весе Дэвид Бенавидес после победы над Калебом Плантом заявил о готовности подраться с абсолютным чемпионом дивизиона Саулем Альваресом.

По словам американского боксера, он не против встретиться в ринге с мексиканцем в сентябре этого года.

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"Хочу сказать всем, что очень уважаю Сауля Альвареса, но он должен дать мне шанс сейчас. Это то, что все хотят увидеть, мой бой против Канело.

Я не думаю, что он пытается избегать меня, просто у него много вариантов, но теперь болельщики будут призывать его к нашему бою. Легенды будут призывать к этому противостоянию. Так что давайте сделаем это в сентябре", - приводит слова Бенавидеса Yahoo Sports.

Напомним, что Дэвид Бенавидес победил Калеба Планта единогласным решением судей.

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