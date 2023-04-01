"Работал на фабрике по 12 часов в день": Соперник Джошуа рассказал о своем прошлом

Американец Джермейн Франклин перед боем против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о своем еще недавнем прошлом.

По словам 29-летнего боксера, до предыдущего поединка с Диллианом Уайтом, в котором он в ноябре 2022 года потерпел поражение решением большинства судей, ему приходилось работать на заводе и у него не было времени на тренировки.

"Я работал на фабрике по производству сетки. У меня не было свободного времени, потому что смены на заводе были по 12 часов. У меня не было времени заниматься этим и при этом тренироваться, я вообще не появлялся в зале, потому что ничего не зарабатывал боксом, и мне приходилось работать и заботиться о своей семье.

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После того как мы получили бой с Диллианом Уайтом, я дал понять своим менеджерам и всем остальным, что с этого самого дня мы начинаем тренировки. На тот момент я не был в зале, у меня были неоплаченные счета, дети. Я пытался найти время для тренировок, но с этими 12-часовыми сменами это было нереально - я работал с семи вечера до семи утра, после этого уходил с работы и примерно в половину девятого отвозил детей в школу, возвращался домой, немножечко успевал поспать, а в три часа дня забирал детей", - приводит слова Франклина SPORTbible.

Напомним, что Энтони Джошуа и Джермейн Франклин встретятся в ринге 1 апреля в Лондоне на арене O2.

Ранее Джошуа заявил о готовности завершить карьеру, если проиграет бой против Франклина.