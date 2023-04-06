Промоутер Усика призвал прекратить хейт Фьюри

Александр Красюк отметил, что британец имеет право сам решать, с кем ему драться, а с кем нет.

Александр Красюк, промоутер украинца, Александра Усика призвал фанатов бокса прекратить хейт Тайсона Фьюри из-за срыва боя против своего клиента.

Функционер отметил, что "цыганского короля" не стоит осуждать за его решение, которое он имеет право принимать самостоятельно.

"На Тайсона оказывалось огромное давление, и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться к болельщикам: прекратите хейтить Тайсона Фьюри. Он такой же человек, как все мы. Он имеет собственное право решать, что делать, а что нет.

Он чемпион, и все зависит от него, мы не должны судить его за это. Стоит также помнить, что у него есть семья, шестеро детей и ждет седьмого. Они не должны страдать из-за того, что фанаты бокса не получили бой за звание абсолютного чемпиона.

Поэтому приложим все усилия, чтобы поддержать Тайсона Фьюри, что бы ни случилось", - сказал Красюк.

Напомним, ранее Усик назвал, сколько хотел заработать Фьюри за бой.