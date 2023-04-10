"Чувствую себя сильным": Стивенсон оценил свой успешный дебют в легком весе

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон высказался по поводу своего дебютного боя в легком весе, в котором он одержал досрочную победу над Шуичиро Йошино.

"Здесь я чувствую себя сильным. Мне не нужно было заботиться о весе, поэтому я мог спокойно наносить удары. Конечно, мой соперник почувствовал эту силу.

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Шуичиро съел свои слова. Он говорил, что у меня нет силы. Теперь он понимает, что нельзя так говорить о ком-то, с кем ты никогда раньше не дрался и даже не тренировался.

Огромное уважение к нему, что он принял этот бой. Я предпочел получить крупный нокаут, потому что в своей карьере прошел большое количество раундов и на данном этапе карьеры они мне не нужны", - приводит слова Стивенсона Boxing News 24/7.

Напомним, что после победы над Йошино Стивенсон бросил вызов абсолютному чемпиону легкого дивизиона Девину Хэйни.