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"Джойс вернется": Промоутер британца сделал заявление после поражения от Чжилея

Представитель поверженного боксера отреагировал на результат поединка.
Сегодня, 10:31
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского супертяжеловеса Джо Джойса, высказался по поводу первого поражения в профессиональной карьере его клиента в бою с Чжаном Чжилеем.

Промоутер поздравил китайского боксера с победой и выразил уверенность, что его подопечный сможет вернуться.

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"Два абсолютных воина, которые заслуживают всех похвал в мире. Джойс вернется, без вопросов.

Поздравляю Чжана Чжилея, который является образцом для подражания", - написал Уоррен в Twitter.

Напомним, что Чжилей одержал над Джойсом победу техническим нокаутом в шестом раунде и отобрал у него пояс временного чемпиона по версии WBO.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Джо Джойс Чжан Чжилей

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