"Джойс вернется": Промоутер британца сделал заявление после поражения от Чжилея

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского супертяжеловеса Джо Джойса, высказался по поводу первого поражения в профессиональной карьере его клиента в бою с Чжаном Чжилеем.

Промоутер поздравил китайского боксера с победой и выразил уверенность, что его подопечный сможет вернуться.

"Два абсолютных воина, которые заслуживают всех похвал в мире. Джойс вернется, без вопросов.

Поздравляю Чжана Чжилея, который является образцом для подражания", - написал Уоррен в Twitter.

Two absolute warriors who deserve all the credit in the world. Joyce will be back no questions.



Congratulations to Zhilei Zhang whose been an absolute credit to himself pic.twitter.com/E32DTD900m