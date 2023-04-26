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Хейни: Моя эра наступит, когда я одолею Ломаченка

Будущий соперник боксера с украинским паспортом уверен в своих силах.
Сегодня, 15:00
Дэвин Хейни / Getty Images
Дэвин Хейни / Getty Images

Американец Дэвин Хейни высказался о предстоящем поединке против боксера с украинским паспортом Василия Ломаченко.

По словам спортсмена, он уверен в своей победе над Василием.

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"Не надо рассказывать, что Ломаченко уже старый. Вдруг он стал старым, когда ему надо драться со мной. Моя эра уже близка, она наступит, когда я одолею Ломаченко. После этого будут победы над остальными.

После поединка с Ломой я поднимусь в списке рейтинга независимо от категории, где я должен быть первым", - сказал Хейни.

Напомним, что бой между Ломаченко и Хэйни состоится в ночь с 19 на 20 мая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Ломаченко Дэвин Хэйни

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