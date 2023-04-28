"Возьму паузу": Райан Гарсия сделал заявление о своем будущем
Американский боксер в последнем бою потерпел первое поражение в карьере.
Американский боксер Райан Гарсия рассказал о своих планах после неудачи в поединке с Джервонтой Дэвисом, от которого он потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
По словам бойца, сейчас он намерен сделать перерыв, чтобы все осмыслить.
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"Я еще ни с кем не говорил по поводу того, как я буду двигаться дальше.
Я возьму паузу, чтобы о многом подумать. Я хотел очень ясно это прояснить", - написал Гарсия в Twitter.
Ранее Райан Гарсия объяснил, почему проиграл Джервонте Дэвису.