"Возьму паузу": Райан Гарсия сделал заявление о своем будущем

Американский боксер Райан Гарсия рассказал о своих планах после неудачи в поединке с Джервонтой Дэвисом, от которого он потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

По словам бойца, сейчас он намерен сделать перерыв, чтобы все осмыслить.

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"Я еще ни с кем не говорил по поводу того, как я буду двигаться дальше.

Я возьму паузу, чтобы о многом подумать. Я хотел очень ясно это прояснить", - написал Гарсия в Twitter.

Ранее Райан Гарсия объяснил, почему проиграл Джервонте Дэвису.