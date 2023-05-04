"Сложный бой для обоих": Гвоздик оценил шансы Усика в поединке с Фьюри

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик поделился мыслями о потенциальном бое между обладателем поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, он не видит явного фаворита этого противостояния, но очень хочет, чтобы этот поединок состоялся.

"Усик - Фьюри? Это сложны бой для обоих чемпионов. У меня нет фаворита в этом поединке. Усик - мой друг, поэтому я буду однозначно болеть за него. Но Фьюри - большой парень.

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Я не приуменьшаю достижений Джошуа, но есть одно правило - боксер делает в ринге столько работы, сколько ему позволяет соперник. Возможно, Джошуа классно смотрелся против Владимира Кличко, но в ринге с Усиком он был мешком. Безусловно, не потому, что он мешок, а потому, что Усик заставил его так выглядеть.

Сможет ли Усик сделать то же самое с Фьюри? Не знаю. Это сложный бой и трудный вопрос, ответ мы узнаем только после их поединка. Но я молюсь, чтобы этот бой состоялся", - сказал Гвоздик в комментарии Boxing News.

Ранее Александр Гвоздик также озвучил главную цель на свой ближайший бой.