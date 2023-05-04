"Мир должен это видеть": Усик отреагировал на обстрел Херсона россиянами

Захватчики нанесли удар по цивильным объектам, вследствие чего погибли более 20 людей.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал обстрел российскими захватчиками освобожденного ранее от них Херсона.

Накануне российские террористические войска нанесли удар по цивильным объектам города, вследствие чего, по последним данным, 23 человека погибли и 46 получили ранения.

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"Мир должен это видеть и знать", - написал Усик в Instagram.

Ранее Александр Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны.