"Мощь и наш щит": Усик отреагировал на успешную работу сил ПВО, отразивших ракетную атаку россиян

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на эффективную работу сил ПВО Украины, которые успешно отбили ракетную атаку российских захватчиков.

Ночью во вторник, 16 мая, украинские защитники уничтожили все 18 ракет различного типа, выпущенных по территории Украины.

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"Спасибо силам ПВО. Вы - мощь! И наш щит!" - написал Усик в Instagram.

Ранее Александр Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны.