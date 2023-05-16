iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Мощь и наш щит": Усик отреагировал на успешную работу сил ПВО, отразивших ракетную атаку россиян

Именитый чемпион поблагодарил защитников Украины.
Сегодня, 15:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на эффективную работу сил ПВО Украины, которые успешно отбили ракетную атаку российских захватчиков.

Ночью во вторник, 16 мая, украинские защитники уничтожили все 18 ракет различного типа, выпущенных по территории Украины.

Читай также: "Мир должен это видеть": Усик отреагировал на обстрел Херсона россиянами

"Спасибо силам ПВО. Вы - мощь! И наш щит!" - написал Усик в Instagram.

Ранее Александр Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик война с россией

Статьи по теме

"Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии "Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии
Назван следующий соперник Усика, если Дюбуа не сможет выйти на бой Назван следующий соперник Усика, если Дюбуа не сможет выйти на бой
WBA назначила дату промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа WBA назначила дату промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа
На россии попытались подставить УАФ, выпустив фейковое видео На россии попытались подставить УАФ, выпустив фейковое видео
Помочь журналистам

Видео

Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Navi сыграют с FaZe, G2 сенсационно покинули турнир
просмотров
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
просмотров

Последние новости

ММА17:20
Бывший чемпион UFC стал бойцом PFL
Европа16:58
Тренер чемпиона Польши отреагировал на слухи об интересе со стороны Динамо
Бокс16:29
"Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии
Киберспорт16:16
NaVi проиграли невероятное количество матч-поинтов FaZe и вылетели из Paris Major
Бокс15:58
"Мощь и наш щит": Усик отреагировал на успешную работу сил ПВО, отразивших ракетную атаку россиян
Бокс15:28
"Вполне уверенно справится": Хирн назвал фаворита боя Хэйни - Ломаченко
Европа14:52
Милан потерял минимум на полгода ключевого полузащитника
Европа14:21
Погба выбыл до конца сезона
Бокс14:13
"Я живу этим": Ломаченко назвал свою мотивацию на бой с Хэйни
Европа13:50
Милан - Интер: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK