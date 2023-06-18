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Прогрейс сообщил, с кем хочет подраться после успешной дебютной защиты титула

Американский боксер озвучил имена желаемых соперников.
Сегодня, 14:58
Реджис Прогрейс / Getty Images
Реджис Прогрейс / Getty Images

Обладатель титула WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс после победы над Даниэлито Соррильей поделился планами на будущее.

Американский боксер заявил, что хотел бы встретиться в ринге с недавно заявившим о завершении карьеры Теофимо Лопесом или абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни, если тот поднимется в весе.

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"Конечно, я хочу подраться с Тео Лопесом. Джош Тейлор сказал, что поднимется в полусредний вес. Безусловно, я чемпион WBC в первом полусреднем дивизионе, так что я останусь здесь.

Я думаю, что бой с Лопесом больше. Естественно, этот поединок просто весомее, чем бой с Тейлором. Лопес - чемпион, и я считаю, что у него более известное имя. Он только что победил Тейлора и сделал это очень убедительно.

Мне кажется, что мой бой с Тео будет крупнее моего поединка с Тейлором. Надеюсь, что он будет следующим. Есть еще поединок с Девином Хэйни. Я хочу все эти большие имена, крупные бои и унификации", - цитирует Прогрейса Boxing News 24/7.

Отметим, что недавно Теофимо Лопес заявил, что завершает карьеру, и отказался от чемпионского титула WBO в первом полусреднем весе.

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