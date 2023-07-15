Красюк: Нам нужно выяснить причину из-за которой Фьюри отказался от боя с Усиком

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк поделился мыслями о срыве боя своего клиента против Тайсона Фьюри.

По словам Красюка, нужно выяснить настоящую причину отказа от поединка "цыганского короля".

"Я могу говорить с позиции команды Усика. Мы сделали все возможное. Мы подписали каждую бумажку, анонсировали бой публично. Единственная вещь, которой не хватало, чтобы устроить этот поединок - это подпись Тайсона Фьюри на контракте.

Предлагали ли ему деньги? Фрэнк Уоррен говорит, что нет. Но я не думаю, что это на 100% соответствует действительности. Я считаю, что Тайсону Фьюри предложили очень значительную сумму, которая вдвое или втрое превышает его лучший гонорар в карьере.

Мы не знаем, какой была реакция Фьюри. Но если он отказался от этого предложения, нам нужно выяснить истинную причину. Возможно, Эй Джей (Энтони Джошуа - прим.) прав?, - заявил украинец.

Напомним, ранее промоутер Усика сделал прогноз на бой Александра против Даниэля Дюбуа.