Камбосос - Хьюз: лучшие моменты боя - видео

Бывший абсолютный чемпион в легком весе австралиец Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) победил британца Макси Хьюза (26-6-2, 5 KO), став обладателем пояса IBO.

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 23 июля, на Firelake Arena в Шони, штат Оклахома, США, став главным событием боксерского шоу от промоутерской компании Top Rank.

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Австралийский боксер на протяжении поединка старался действовать более активно и владеть инициативой. Тем не менее британец эффективно действовал на контратаках и часто успешно доносил свои удары по оппоненту.

Соперники прошли всю дистанцию, а Камбосос выиграл решением большинства судей - 117-111, 115-113,114-114, отобрав у Хьюза пояс IBO.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Камбосос - Хьюз

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Источник: MEGOGO