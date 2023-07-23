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Камбосос - Хьюз: лучшие моменты боя - видео

Австралийский боксер одержал победу решением большинства судей. Лучшие моменты боя Джордж Камбосос - Макси Хьюз.
Сегодня, 10:55
Камбосос - Хьюз: лучшие моменты боя / Getty Images
Камбосос - Хьюз: лучшие моменты боя / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион в легком весе австралиец Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) победил британца Макси Хьюза (26-6-2, 5 KO), став обладателем пояса IBO.

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 23 июля, на Firelake Arena в Шони, штат Оклахома, США, став главным событием боксерского шоу от промоутерской компании Top Rank.

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Австралийский боксер на протяжении поединка старался действовать более активно и владеть инициативой. Тем не менее британец эффективно действовал на контратаках и часто успешно доносил свои удары по оппоненту.

Соперники прошли всю дистанцию, а Камбосос выиграл решением большинства судей - 117-111, 115-113,114-114, отобрав у Хьюза пояс IBO.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Камбосос - Хьюз

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Источник: MEGOGO

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