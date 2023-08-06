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Пол - Диаз: лучшие моменты боя - видео

Американский блогер одержал победу единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Джейк Пол - Нейт Диаз.
Сегодня, 14:30
Джейк Пол одержал победу над Нейтом Диазом / Getty Images
Джейк Пол одержал победу над Нейтом Диазом / Getty Images

Американский блогер Джейк Пол (7-1, 4 KO) одержал победу над бывшим бойцом UFC соотечественником Нейтом Диазом (0-1) в десятираундовом поединке в лимите тяжелого веса по правилам бокса.

Бой стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Most Valuable Promotions, который состоялся в ночь на воскресенье, 6 августа, на American Airlines Arena в Далласе, штат Техас, США.

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Поединок прошел в конкурентной борьбе, а в пятом раунде блогеру удалось отправить своего оппонента в нокдаун, уложив его на настил ринга левым боковым.

По итогам противостояния судьи единогласным решением отдали победу Полу со счетом 97-92, 98-91, 98-91.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Пол - Диаз:

Ранее сообщалось, что Пол и Диаз готовы провести реванш по правилам ММА.

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Пол - Диаз: лучшие моменты боя
Пол - Диаз: лучшие моменты боя

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