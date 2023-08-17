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Стало известно имя соперника Гвоздика по бою в андеркарде Чарло - Канело

Чуть больше месяца осталось до следующего поединка украинского боксера.
Сегодня, 00:41
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Недавно бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик добавил интриги, заявив, что он вернется в ринг в андеркарде боя между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

Тогда 36-летний украинец отказался называть имя будущего соперника. Но сейчас, скорее всего, оно уже стало известно.

Журналист Франциско Салазар в своих социальных сетях сообщил, что на ринг против Гвоздика выйдет 39-летний американец Андре Диррелл.

"Источник: бывший обладатель титула чемпиона мира в весовой категории до 175 фунтов Александр Гвоздик, скорее всего, сразится в карде #CaneloCharlo в Вегасе 30 сентября. Я слышал, что имя, которое может встретиться с Гвоздиком, — Андре Диррелл".

"Гвоздик был в карде боя Канело-Райдер 6 мая в Сапопане, Мексика, победив нокаутом", - написал Салазар.

Ранее Александр Гвоздик определил фаворита потенциального поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, выделив сильные стороны каждого боксера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Александр Гвоздик Джермелл Чарло Андре Диррелл

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