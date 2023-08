Стало известно имя соперника Гвоздика по бою в андеркарде Чарло - Канело

Недавно бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик добавил интриги, заявив, что он вернется в ринг в андеркарде боя между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

Тогда 36-летний украинец отказался называть имя будущего соперника. Но сейчас, скорее всего, оно уже стало известно.

Журналист Франциско Салазар в своих социальных сетях сообщил, что на ринг против Гвоздика выйдет 39-летний американец Андре Диррелл.

"Источник: бывший обладатель титула чемпиона мира в весовой категории до 175 фунтов Александр Гвоздик, скорее всего, сразится в карде #CaneloCharlo в Вегасе 30 сентября. Я слышал, что имя, которое может встретиться с Гвоздиком, — Андре Диррелл".

"Гвоздик был в карде боя Канело-Райдер 6 мая в Сапопане, Мексика, победив нокаутом", - написал Салазар.

Source: Former world 175-pound titleholder Oleksandr Gvozdyk will likely fight on the #CaneloCharlo card in Vegas on Sept. 30. A name I’m hearing who could face Gvozdyk is Andre Dirrell. Gvozdyk appeared on the Canelo-Ryder fight May 6 in Zapopan, Mexico, winning by KO .. #boxing