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"Мне нужен Фьюри, пояс WBC - лишь дополнительная мотивация": Усик настаивает на поединке с британцем

Украинец объяснил, почему хочет встретиться в ринге с "Цыганским королем".
Сегодня, 11:32
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в очередной раз заявил, что хочет устроить бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению украинского боксера, их поединок войдет в историю и его еще долго будут вспоминать.

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"Фьюри - веселый парень. Я вообще не думаю о нем, мне просто нужно встретиться с ним в ринге.

Мне нужен Фьюри, а пояс WBC - это лишь дополнительная мотивация. Этот бой просто необходим. Болельщики будут говорить о нашем поединке спустя 20, 30 и 40 лет. Нам необходимо подраться", - приводит слова Усика Boxing Scene.

Ранее промоутер Усика пообещал сделать все возможное, чтобы бой с Фьюри состоялся.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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