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"Если Тайсон не обос*ется": Промоутер Усика выразил надежду, что бой с Фьюри состоится

Представитель украинского боксера сомневается в желании британца провести поединок.
Сегодня, 15:02
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, надеется, что в будущем все же удастся организовать объединительный бой с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

При этом он не уверен, что британский боксер после ближайшего поединка с Фрэнсисом Нганну снова не начнет искать причины, чтобы избежать встречи в ринге с украинцем.

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"Это может быть следующий бой, если только Тайсон Фьюри снова не обос*ется и даст согласие на поединок с Александром Усиком за абсолютный титул. Это единственное препятствие, которое у нас есть.

Если Фьюри после театрально выступления не начнет что-то изобретать. Он может сказать, что ему нужен отпуск, нужно заняться делами с семьей, нужно отдохнуть, нужно провести еще один подготовительный бой или что-то в этом роде. Это только подтвердит то, что мы знали о нем раньше.

Я очень надеюсь, что этот бой состоится. Я сделаю все, чтобы это произошло", - сказал Красюк в комментарии Seconds Out.

Ранее промоутер Фьюри озвучил дерзкую причину, почему бой с Усиком не состоится.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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