iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Беринчик вышел на бой с Йигитом в красочном виде

Украинец готов защитить свой статус чемпиона.
Вчера, 22:48
Денис Беринчик - Энтони Йигит / K2 Promotions
Денис Беринчик - Энтони Йигит / K2 Promotions

Украинский чемпион по версии WBO International в легком весе Денис Беринчик проведет защиту титула в бою со шведским соперником Энтони Йигитом.

Бой состоится в субботу, 26 августа, на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве в рамках андеркарда поединка между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

В ринге Беринчик традиционно появился в красочном виде. Украинец вышел в доспехах скандинавского воина. В руках боксера красовался топор с надписью: "Слава Украине!".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Александр Усик - Даниэль Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

Статьи по теме

Вечер бокса Усик - Дюбуа: Беринчик защитил титул, Черкашин и Митрофанов впервые проиграли Вечер бокса Усик - Дюбуа: Беринчик защитил титул, Черкашин и Митрофанов впервые проиграли
Беринчик успешно защитил титул WBO International в ярком бою с Йигитом Беринчик успешно защитил титул WBO International в ярком бою с Йигитом
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боев андеркарда Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боев андеркарда
Беринчик отправился в Польшу, завершив подготовку к бою с Йигитом Беринчик отправился в Польшу, завершив подготовку к бою с Йигитом
Помочь журналистам

Видео

Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике
Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс00:33
Усик вышел на бой с Дюбуа под живой звук
Европа00:16
ПСЖ прервал серию неудач победой над Лансом
Бокс00:15
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя 26.08.2023
Вчера, 23:58
Бокс23:58
Вечер бокса Усик - Дюбуа: Беринчик защитил титул, Черкашин и Митрофанов впервые проиграли
Европа23:54
Серия А: Милан оказался сильнее Торино, Рома вновь потеряла очки
Бокс23:43
Беринчик успешно защитил титул WBO International в ярком бою с Йигитом
Бокс23:22
Митрофанов - Шираз: лучшие моменты боя
Европа23:21
Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Украина23:05
Роман Зозуля - эксперт на бою Усик - Дюбуа
Бокс22:48
Беринчик вышел на бой с Йигитом в красочном виде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK