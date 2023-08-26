Беринчик вышел на бой с Йигитом в красочном виде

Украинский чемпион по версии WBO International в легком весе Денис Беринчик проведет защиту титула в бою со шведским соперником Энтони Йигитом.

Бой состоится в субботу, 26 августа, на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве в рамках андеркарда поединка между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

В ринге Беринчик традиционно появился в красочном виде. Украинец вышел в доспехах скандинавского воина. В руках боксера красовался топор с надписью: "Слава Украине!".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Александр Усик - Даниэль Дюбуа.