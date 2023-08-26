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Беллью: Если Усик проиграет Дюбуа, это будет что-то вроде первого поражения Тайсона

Британец сравнил один из главных апсетов в истории бокса с тем, что может сотворить претендент в бою с чемпионом.
Сегодня, 13:10
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Тони Беллью, ставший "жертвой" Александра Усика в 2018 году, считает, что если украинец проиграет Даниэлю Дюбуа, это будет одним из главных апсетов в современной истории бокса.

Он сравнил такой исход с первым поражением в карьере Майка Тайсона, когда в 1990 году "Малыш-динамит" уступил Бастеру Дугласу.

"100%. Без тени сомнения, это может быть один из главных апсетов в боксе", - цитирует Беллью talkSPORT. "Дюбуа проиграл Джо Джойсу и был на грани того, чтобы его прикончил Лерена в последнем бою, который у него был. Лерена даже не находится в той же стратосфере, что и Александр Усик".

"Джо Джойс победил его, и он почти проиграл Лерене, поэтому перейти с такого рода уровней к Александру Усику, бывшему абсолютному чемпиону в тяжелом весе и нынешнему чемпиону в супертяжелом весе, было бы монументально".

"На мой взгляд, это (поражение Усика от Дюбуа) будет то же самое, что и бой Бастера Дугласа против Майка Тайсона".

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Напомним, что бой за звание чемпион мира в супертяжелом весе по версиям  WBA-Super, WBO, IBF, IBO между обладателем титулов Александром Усиком и претендентом Даниэлем Дюбуа пройдет в ночь на воскресенье, 27 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Александр Усик Даниэль Дюбуа

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