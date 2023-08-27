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Стивенсон получил соперника на бой за вакантный титул WBC

Боксерам дали время до 5 сентября, чтобы согласовать условия поединка.
Сегодня, 11:58
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) получил соперника на ближайший бой, в котором он поборется за вакантный титул WBC в легком дивизионе.

Как сообщает Boxing Scene, Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал поединок американца с его соотечественником Фрэнком Мартином (18-0, 12 КО).

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Боксерам установили срок до 5 сентября, чтобы согласовать условия поединка. Если им это не удастся, будут назначены промоутерские торги.

На данный момент Стивенсон занимает второе место в рейтинге WBC, а Мартин - четвертое.

Напомним, что в своем дебютном бою в легком весе Стивенсон в апреле этого года одолел техническим нокаутом Шуичиро Йошино. Мартин в предыдущем поединке победил Артема Арутюняна единогласным решением судей.

Ранее промоутер сообщил, когда состоится титульный бой Стивенсона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон

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