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Промоутер сообщил, когда Стивенсон получит титульный бой

Американец поборется за пояс WBC в легком весе.
Сегодня, 20:08
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Промоутер Боб Арум сообщил, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон в этом году получит возможность завоевать вакантный пояс WBC в легком дивизионе.

По его словам, титульный поединок должен состояться в ноябре.

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"Ломаченко отказывается от боя в этом году. Он хочет отдохнуть, он не может сосредоточиться на поединках.

Будет ли Шакур драться в ноябре? Однозначно. Мы собираемся получить лучшего соперника, он поборется за титул WBC.

Бой Стивенсона с Джервонтой Дэвисом? Думаю, что это был бы действительно интересный поединок, но и он, и я знаем, что в нем может быть только один победитель - Шакур", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Ранее Стивенсон назвал основную причину отказа Ломаченко от боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боб Арум Шакур Стивенсон

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