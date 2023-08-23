Промоутер сообщил, когда Стивенсон получит титульный бой

Промоутер Боб Арум сообщил, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон в этом году получит возможность завоевать вакантный пояс WBC в легком дивизионе.

По его словам, титульный поединок должен состояться в ноябре.

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"Ломаченко отказывается от боя в этом году. Он хочет отдохнуть, он не может сосредоточиться на поединках.

Будет ли Шакур драться в ноябре? Однозначно. Мы собираемся получить лучшего соперника, он поборется за титул WBC.

Бой Стивенсона с Джервонтой Дэвисом? Думаю, что это был бы действительно интересный поединок, но и он, и я знаем, что в нем может быть только один победитель - Шакур", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Ранее Стивенсон назвал основную причину отказа Ломаченко от боя.

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