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Известный промоутер: О бое Усик - Хргович необходимо объявить на следующей неделе

Эдди Хирн считает, что хорват должен получить свой шанс.
Сегодня, 09:53
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Известный боксерский промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном бое между Александром Усиком и Филипом Хрговичем.

Хирн, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, заявил, что о проведении этого поединка необходимо объявить уже на следующей неделе.

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"Бой Усик - Хргович необходимо объявить на этой неделе. Никаких отступных. Хргович просто хочет получить свой шанс", - заявил функционер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эдди Хирн филип хргович

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