Известный промоутер: О бое Усик - Хргович необходимо объявить на следующей неделе
Эдди Хирн считает, что хорват должен получить свой шанс.
Известный боксерский промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном бое между Александром Усиком и Филипом Хрговичем.
Хирн, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, заявил, что о проведении этого поединка необходимо объявить уже на следующей неделе.
Читай также: WBA выпустила официальное заявление касаемо подлого удара Дюбуа
"Бой Усик - Хргович необходимо объявить на этой неделе. Никаких отступных. Хргович просто хочет получить свой шанс", - заявил функционер.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!