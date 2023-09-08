Промоутер назвал потенциального соперника Ломаченко и сроки проведения боя

Боксеру из Украины могут устроить поединок с бывшим абсолютным чемпионом.

Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко, рассказал о дальнейших планах по поводу своего клиента.

По словам главы промоутерской компании Top Rank, в следующем году он попытается устроить своему подопечному бой против бывшего абсолютного чемпиона легкого дивизиона Джорджа Камбососа.

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"Ломаченко кажется, что его обманули в бою с Хэйни. И этот поединок был спорным в плане того, кто победил.

Я думаю, что Ломаченко взял паузу. Возможно, мы попытаемся устроить ему бой с Камбососом в Австралии в следующем году", - сказал Арум в комментарии Pro Boxing Fans.

Ранее сообщалось, что Ломаченко отказывается проводить бой в 2023 году.

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