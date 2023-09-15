Украинец Далакян проведет бой с Акуи в Японии

Наш боксер в ноябре выйдет на ринг.

Чемпион WBA в легчайшем весе Артем Далакян (22-0, 15 KO) проведет свой следующий поединок в Токио, Япония.

По информации издания BoxRec, бой состоится 15 ноября. Местом проведения события стала арена Кокугикан.

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Отметим, 8 сентября должны были пройти промоутерские торги, однако команды боксеров достигли согласия по проведению боя.

В последний раз Далакян выходил на ринг 28 января 2023 года, проведя защиту своего чемпионского титула в бою против Давида Хименеса.

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