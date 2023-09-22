Джойс намерен потребовать бой у Усика после реванша с Чжилеем

Однако сначала ему нужно победить китайца.

Бывший чемпион WBO в супертяжелом весе Джо Джойс заявил, что хочет подраться с Александром Усиком.

Однако перед тем британцу необходимо побить Чжана Чжилея, которого Джойс сам вызвал на реванш.

Напомним, что ранее Джойс был обязательным соперником Усика по линии WBO, однако неожиданно проиграл Чжилею, а теперь хочет реванш.

"Я надеюсь, что как только верну титул, моим следующим соперником будет Усик. Но, судя по нынешней ситуации в супертяжелом весе, я не уверен на сто процентов. Однозначно после возвращения титула я окажусь в хорошем положении. Это сделает бой с Усиком более вероятным", - сказал Джойс Sky Sports.

Ранее британец уже заявлял о своих планах побиться с Усиком.



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